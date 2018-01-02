俄贝加尔湖被中国人圈地建旅馆 5.4万人上书普京抗议

中国人近年来大肆收购俄罗斯贝加尔湖畔土地及房产，引起当地部份俄罗斯居民不满。他们自去年11月底起发起大规模联署，要求当局限制中国人在当地圈地及旅游引起迴响，目前联署的人数已达5.4万人。俄罗斯官方及军警更已介入处理。

网媒“香港01”今天（2日）引述美国之音、俄罗斯媒体等报道，指上述这份当地俄罗斯居民公开联署的申诉对象为俄罗斯总统普京及国会领袖。

该联署指出，贝加尔湖畔的利斯特维扬卡（Listvyanka）村，当中10%的土地已被中国人买走，再过五至10年当地或变成一个“中国省份”。

该联署也说，已购入土地的中国人，会以兴建别墅和自宅等所谓“个人居住用地”为由大兴土木，但实际上却是在当地建设旅馆等商用设施，供前往贝加尔湖旅游的中国游客居住。

此外，该联署指出，大批涌入当地建房的中国人破坏了贝加尔湖自然环境和生态。加上当地没有中央污水处理系统，中国人在湖畔兴建旅馆的生活污水全都排入附近的河流，最后全部排入贝加尔湖中。

俄罗斯电视台报道则称，到贝加尔湖地区旅游的外国游客以中国人为主。由中国人在湖畔兴建的建筑，则不是转手卖给自己人，就是开旅馆，从事“服务品质很低的灰色旅游生意”。

当地居民也表示，贝加尔湖畔的那些中国地主都在地上筑起巨大的围墙，挡住阳光，让当地村民的蔬菜无法耕种。

此外，大兴土木的行为更打破了当地乡村的宁静，坦言“中国人不宣战、不通过战争，已经占领了贝加尔湖。”

另据俄罗斯公共电视台报道，中国游客到贝加尔湖旅游主要都住在中国人所开的旅馆中，吃的是中国菜。接待他们的司机和工作人员则都是中国人，且帐款在中国境内都已结清，对俄罗斯经济贡献很小。

据报道，有中国导游会甚至会向中国游客表示，贝加尔湖曾是中国领土，中国人的祖先曾在贝加尔湖生活。

据悉，当地所属的州政府已组成跨部门工作小组，将调查外国人在贝加尔湖畔非法购买土地的问题；此外，也表示“新年第一天就能投入工作”。

俄罗斯国家近卫军日前更进驻湖畔，制止当地几处工地的施工。

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