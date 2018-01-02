日媒：传解放军2030年四艘国产航母服役 两艘为核动力

参考消息网今天（2日）引述日本《产经新闻》西见由章撰写的、题为“中国到2030年将建四艘航母”的报道，指中国军事人士透露说，为提高在亚太地区的军事影响力，中国将加速建造航母，计划至2030年建成由四艘航母组成的航母打击群，并力争将其中两艘建成核动力航母。

据报道，中国第一艘国产航母去年4月在辽宁大连的造船厂下水，估计今年将进行试航。该航母参照由前苏联“瓦良格”号改建而成的、中国第一艘航母“辽宁舰”。

此外，上海江南造船厂正在建造的第二艘国产航母，很快将会下水。其与大连所造航母的设计思路不同，还计划搭载最新式的电磁弹射装置。

上述两艘航母都是常规动力型航母，据说在大连的造船厂建造的第三艘航母将采用核反应堆。还有消息说，该航母已经开始建造。

建造第一艘国产航母的大连船舶重工母公司——中国船舶重工集团，去年12月举办“上海国际海事展”，展出了以核能为动力的四艘民用船只模型。

有中国军方人士指出，“这是在为开发核动力航母而进行技术验证”。不过，最终是否采用核动力尚未确定。

据报道，辽宁舰被定位成训练舰，没有被包括在上述四艘航母计划中。

报道称，中国如果在南中国海成功组建真正意义上的航母打击群，其对抗美军的“反介入/区域拒止”能力将大大提高，对与中国存在领土争议的沿岸国家，所造成的军事压力也会迅速增大。

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