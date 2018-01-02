天下调查：台湾人认同度创五年新低 “天然独”不再铁板一块

《天下杂志》今天（2日）发布一年一度调查，发现“台湾人认同度”创五年新低，20到29岁年轻世代认为自己是“中国人”比率提高，天然独不再是铁板一块。

据联合新闻网报道，调查也发现，台湾民众对当前政党政治正失去信心，更有高达72%受访者不满台湾经济表现，25%受访者认为自己会变更穷。

据报道，《天下杂志》“国情调查”每年都会进行“国族认同”问题，今年首度出现变化。

天下表示，当受访者被问到，“你认为自己是台湾人、中国人，或都是？”时，认为自己是“台湾人”比率虽仍过半、达56.4%，但却是近五年新低。有34.1%的受访者回答“都是”，占比是历年新高。

从年龄切入后发现，20到29岁在去年2017年调查时自认“台湾人”的比率为76.7%，30到39岁受访者则占66.8%。

不过，上述比率到了今年2018年调查时却“双双萎缩”，前者降至72.7%，后者降至59%。由此可见，台湾年轻世代的“天然独”不再是铁板一块。

其中，20到29岁的年轻世代，认为自己是“中国人”的比率，更从1.1%一口气提升到4%；30到39岁则往“（两者）都是”移动，从27.3%成长到36.7%。

另一方面，当台湾民众被问到最支持哪个政党时，调查发现，支持“民进党、国民党及第三大党时代力量”的比重，都在下滑，7.8%受访民众回答“不支持”或“没有特定政党倾向”。

天下表示，这可能代表，台湾人对当前的政党政治，正逐渐失去信心。

此外，今年调查也发现，民众对台湾前景“悲观大于乐观”。有近72%（71.6%）受访者表示，对台湾目前经济表现不满意；近六成（59.2%）表示对台湾未来发展感到悲观。更有四分之一民众预期，新的一年自己的经济情况将每况愈下。

调查同时还发现，阁揆民调高于元首。高达67.7%民众对执政迈入第而年的台湾总统蔡英文过去一年表现不满意；被问到对上任三个月的行政院长赖清德表现是否满意时，44.6%的民众表示满意。

天下表示，尽管民调适逢赖清德“功德说”发酵之际，但赖清德的满意度不仅高于元首，也是近历任阁揆最佳表现。

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