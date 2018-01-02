传接任外长 台驻美代表高硕泰：毫无所悉

台湾外交部长李大维据传可能调整职务，驻美代表高硕泰是接任热门人选。不过，高硕泰表示，对此毫无所悉，这件事完全不是个议题。

据联合新闻网今天（2日）报道，台外交部因二代晶片护照图片误植美国华府杜勒斯机场图片，引发争议。多次被人影射点名撤换的李大维，又再度被传可能调整职务，由高硕泰接任。

高硕泰当地时间昨天（1日）出席大华府地区侨界举办的升旗典礼后，对于人事异动传闻表示，这部分他毫无所悉，不晓得是假新闻还是假议题，但完全不是个议题（non-issue）。

据报道，美国华府荣光联谊会、台湾同乡联谊会等侨团在马里兰州理查蒙哥马利高中前广场，举行元旦升旗典礼，气温约零下7摄氏度。有上百位侨界人士前往参与升旗典礼，民众不时挥舞“国旗”、高喊“中华民国”万岁。

高硕泰夫妇、驻美副代表薛美瑜等人也出席上述典礼。

高硕泰表示，回顾2017年的台美关系，有不少惊奇，也有很多挑战。他说，台美关系在各个层面与领域，都处于让人满意的状态，但绝对还有精进空间，没有最好，只有更好。

展望今年的台美关系，高硕泰表示，希望达到更升级版的伙伴关系，台方一定可以达到一个让“中华民国”与美国之间更紧密、更可预测、更升级版的伙伴关系。同时，“中华民国”也可在印太区域扮演维护和平、安定与繁荣的关键角色。

高硕泰也表示，希望台美加强经贸方面的互动，提升交流的层级，能够放宽互动的一些限制，台湾也希望与美方维持定期互动与交流。

免费试阅14天