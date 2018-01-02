网民笑称飞碟降落处 辽宁辽河上出现神秘冰圈

中国大陆辽宁省一条河近日出现一个冰圈，冰圈在河内以均速转动，有人踏上去后，发现冰十分坚固。不少大陆网民猜测冰圈出现的原因，更有人指冰圈是外星人飞碟降落的地点。

综合腾讯新闻、网媒“香港01”等今天（2日）报道，据悉，流动的河上发生冰圈并非常见现象，一般只出现在极度寒冷的地方。冰圈主要出现在河流转弯的地方，因为水流会形成旋转剪切的力量，最后出现冰圈。

据报道，辽宁省法库县境内的辽河上被发现出现一个神秘的冰圈；冰圈一直维持均速在水中自转，形状十分工整。

此外，冰圈大得足以让数十人站上去。冰圈周围的冰则十分结实，冰圈与冰面之间清楚可见有水流动。

神秘的冰圈吸引了不少人围观。好奇的人不止附近的居民，更有人坐德士甚至是驾车远从其他市前来观赏。

有村民说，初期人比较少，围观的人都不敢踏上去，怕冰圈会沉到水里。后来慢慢有人踏到冰圈上，便发现冰圈似乎十坚固。

据报道，冰圈现象十分罕见，大多在北极、加拿大及北欧地方等寒冷地区出现。在河流转弯的地方，水流加速会出现被称为旋转剪切的力量，将冰切断，使冰块慢慢转动，最后冰块与周围的冰块碰撞磨擦，变成圆形。

大陆网民也纷纷揣测冰圈出现的原因。有网民笑称，冰圈其实是外星人飞碟降落的地方，围观的人要小心被外星人带走。

不过网民也有认真进行讨论，指踏上冰圈玩的人不要太多，不然冰碎了，又要“打官司要求高额索偿”。

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