回应监控质疑 微信：不留存聊天记录

微信在中国被广泛使用，但隐私问题却备受关注。微信官方近日称，不会去看用户的微信内容。

据网媒“香港01”等今天（2日）报道，吉利控股集团董事长李书福近日称，现在的人几乎是全透明的，没有任何隐私和信息安全。他说：“我心里就想，马化腾肯定天天在看我们的微信，因为他都可以看。”

微信则隔空回应称，微信聊天内容只保存在本地设备上，微信不会将用户的聊天内容用于大数据分析，“天天看你微信”属于误解。

微信表示，微信不留存任何用户的聊天记录，聊天内容只存储在用户的手机、电脑等终端设备上。此外，微信不会将用户的任何聊天内容用于大数据分析。

微信也称，因微信不存储、不分析用户聊天内容的技术模式，传言中所说“我们天天在看你的微信”纯属误解。

据报道，这其实已经不是微信第一次作出类似回应。去年8月，在回应与华为的数据之争时，腾讯副总裁丁珂就表示，“微信的价值导向是从来不会涉及用户相互聊天，微信不会读取、分析聊天记录。”

丁珂称，腾讯在数据保护、用户隐私基础保护、人工智能训练模型使用的是用户基础数据，“都是统计意义上的，不是针对(用户隐私)上的”。此外，涉及到用户隐私就要通过技术脱敏处理。

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