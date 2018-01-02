台北地检署侦结新党青年军王炳忠等人

台湾台北地检署发言人周士榆下午召开记者会，指陆生共谍周泓旭自2014年12 月起接受中国大陆国台办指示担任联系窗口，利用并参与新党青年军王炳忠、林明正、侯汉廷运作“燎原新闻网”、“新中华儿女学会”及执行“星火T计划”的机会，协助提供所需资金，以此物色台湾军方人员，为大陆地区行政、军事、党务或其他公务机构在台发展组织。

台北检调单位去年底大动作同步搜索约谈王炳忠等七名“证人”，今天侦查终结，并作上述表示。周泓旭目前正因共谍案上诉高等法院，故地检署将上述发展组织部分移请高院并案审理。

地检署在新闻稿中指出，他们将周泓旭的随身硬盘送交鉴识，经由复原删除数据取得相关数据，里面具体载明：“燎原网站目前由国台办全额支持，截至2015年底，启用资金实到20万美金，因王父保管不慎遗失2万，目前可用资金有18万美金左右。但初期网站公司建设营运所需（含房屋购置头期款）约400万新台币，故绰绰有余。国台办一再许诺，今后三年每年资助1500-1600万新台币由王使用（无需报账），其他所需（联系广告商赞助）可另行申请”。

王炳忠对此回应说，检调当初搜索他们就未厘清此事，如今又用周泓旭的计算机数据作上述指控，但检调始终未拿出具体证据，只因为新党最近要在大陆设服务处，“既然他们查了我家的金流，请他们拿出真凭实据，否则只是因为舆论批评而欲扳回颜面罢了”。（《联合早报》庄慧良台北报道）

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