中国光伏年发电量首超1000亿千瓦时

中国国家能源局今天发布统计数据显示，2017年首11月里，中国光伏发电量达1069亿千瓦时，同比增长72%，光伏发电量占全部发电量的比重同比增加0.7个百分点，光伏年发电量首超1000亿千瓦时。其中，集中式光伏发电量达932亿千瓦时，分布式光伏发电量达137亿千瓦时。截至2017年11月底，中国光伏累计装机容量达12579万千瓦，同比增长67%，累计装机容量占总电力装机的比重达7.5%，同比增加2.7个百分点。

据澎湃新闻报道，中国光伏发电2017年发展呈现出三方面新特点。一是分布式光伏发展提速。2017年1至11月，分布式光伏新增装机1723万千瓦，为2016年同期新增规模的3.7倍，增速同比增加3倍。二是光伏新增装机分布地域转移特征明显。西北地区光伏新增装机占比同比下降17个百分点，而中东部成为中国光伏发电热点地区，其中华东地区和华中地区新增装机分别为1325万千瓦和993万千瓦，同比分别增加9和6个百分点。三是新方式促进光伏发电发展。“光伏领跑者”计划的实施取得良好效果，光伏产业技术进步明显，成本实现大幅下降，并带动全球光伏项目招标电价不断下降。

国家能源局新能源司有关负责人表示，大力发展光伏发电产业能够替代化石能源消费、减少温室气体和污染物排放，对保护环境具有重要意义。1069亿千瓦时的光伏发电量可替代3300万吨标准煤，减排二氧化碳9300万吨。

免费试阅14天