中国外交部：支持朝韩以平昌冬奥会为契机改善关系

中国外交部发言人耿爽昨天（2日）在北京例行记者会上表示，中方欢迎并支持朝韩双方以平昌冬奥会为契机，为改善相互关系、推动缓和半岛局势、实现半岛无核化作出切实努力。

据中新社报道，朝鲜最高领导人金正恩前天（1日）发表新年讲话称，平昌冬奥会是展示民族形象的好机会，朝真诚希望冬奥会成功举办，朝韩官员可尽快会晤讨论朝参加冬奥会的可能性。

对此，韩国总统文在寅昨天积极评价，并欢迎朝方对韩方以平昌冬奥会为契机改善韩朝关系、推动半岛和平的有关提议。他表示，希望平昌冬奥会成为和平的冬奥会，并促进韩朝间和平与朝核问题和平解决。

耿爽指出，中方注意到朝韩两国领导人就改善相互关系、朝方参加平昌冬奥会等释放的积极信息；这是一件好事。

耿爽也表示，中方欢迎并支持朝韩双方以此为契机，为改善相互关系、推动缓和半岛局势、实现半岛无核化作出切实努力。

另一方面，金正恩前天发表的讲话中还提到，美国本土全境都在朝鲜核武器打击的范围内，核按钮就放在他办公室的桌上。

对此，耿爽表示，中方始终坚定不移地推进朝鲜半岛无核化目标，致力于维护半岛和平稳定，同时也致力于推动通过对话协商、以和平方式解决半岛核问题。

他说，中方一再强调，半岛核问题的本质是安全问题，核心是朝美矛盾。中方鼓励朝鲜和美国作为主要当事方，能够恢复对话、建立互信，为推动问题最终回到通过对话协商解决的正确轨道切实做出努力。

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