港多界别人士挺“一地两检” 指高铁贯通将助经济发展

香港多个界别人士昨天（2日）就有关高铁“一地两检”合作安排发表观点时表示，相关安排法律基础完备，认为高铁贯通将助港经济发展。

据中通社报道，全国政协委员、前基本法起草委员谭耀宗昨早出席电台节目时表示，此次是香港自行建立高铁系统，要中央“帮香港想办法”。

他说，人大常委会就“一地两检”的决定，是一个“批准”，旨在解决“一地两检”中让内地出入境部门处理出入境事务问题，并非全国人大常委会主动决定。

谭耀宗强调，“一地两检”法律基础完备。《基本法》想香港经济持续发展，而高铁正可有助于此，帮助市民更方便出入境。

香港基本法委员会委员陈弘毅昨天在出席电台节目时表示，相信全国人大常委会就实行“一地两检”作出决定，是经过深思熟虑。

此外，中央认为落实“一地两检”安排不需要额外授权，因为香港的出入境管制本身就是高度自治范围内，可以自行决定是否与广东签合作安排，是否本地立法。

陈弘毅也说，全国人大常委会提出的法律观点有说服力，相信将来假如出现诉讼，法院会考虑全国人大常委会的决定。

港铁主席马时亨则表示，“一地两检”是便民之举，大部分市民都赞成。如果没有“一地两检”，高铁只是较快的直通车，也不能连接全世界最大的高铁网络，是港人损失。

他指出，立法会越快通过“一地两检”本地立法越好，有助提高高铁香港段今年9月底通车的确定性。

中原集团主席兼总裁施永青昨天发文，指高铁一旦接通之后，香港就可以把整个内地高铁系统都加以利用。

他表示，西方国家目前也开始看到建高铁的经济效益，正打算急起直追。香港没有理由至今仍在应不应建高铁的问题上纠缠不清。

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