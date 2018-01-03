张高丽：雄安新区规划框架基本成熟

中国国务院副总理张高丽昨天（2日）在一场会议上表示，京津冀协同发展取得显著成效，基本形成了京津冀协同发展规划体系。此外，北京非首都功能疏解有力有序有效推进，在交通、生态、产业三个重点领域启动实施了一批重大项目，取得好的效果。

据中新社报道，京津冀协同发展工作推进会议昨天在北京召开。张高丽主持会议并讲话。会议总结近年京津冀协同发展工作，讨论审议河北雄安新区规划框架等有关文件，研究部署下一步重点工作。

张高丽强调，雄安新区是千年大计、国家大事。按照中共总书记、国家主席习近平关于高起点高质量编制好雄安新区规划的要求，有关方面密切协调配合，集中国内外一流专家和顶尖团队参与规划编制、论证和评估，河北雄安新区规划框架基本成熟。

他表示，规划框架在履行程序经中共中央、国务院审批后，要稳妥精心抓好贯彻落实，也要适时启动一批重点项目，加快推进交通基础设施和生态环境工程建设。

此外，要广泛吸引国内外优秀人才，制定投融资、财税金融、土地等方面支持政策，继续抓好管控工作，为雄安新区建设创造良好环境。

张高丽表示，要认真落实控增量、疏存量政策意见，推动实施一批疏解示范项目。加快推进北京城市副中心建设，做实做细做好北京市级机关和市属行政部门搬迁工作。

此外，扎实推进交通一体化建设，强化区域污染联控联治和生态环境保护，促进产业优化升级和有序转移。深入推进京津冀全面创新改革试验，加快建设北京全国科技创新中心。大力促进基本公共服务共建共享，让广大群众更多享受协同发展带来的实惠。

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