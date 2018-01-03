高铁2020年将覆盖逾八成中国大城市

中国铁路总公司（铁总）昨天（2日）宣布，中国高铁营业里程将在2020年达到3万公里左右，高铁网络将覆盖中国80%以上的大城市。

据中通社报道，中国铁路总公司总经理陆东福昨天在工作会议上表示，中国铁路营业里程到2020年将达到15万公里左右，基本覆盖20万人口以上城市。其中，高铁将达3万公里左右，覆盖80%以上的大城市。

陆东福介绍，截至2017年底，中国铁路营业里程达到12.7万公里，高铁达2.5万公里，占世界高铁总量的66.3%；铁路电气化率、复线率分别居世界第一和第而位。

此外，中国到2020年将基本建成布局合理、覆盖广泛、高效便捷、功能完善、世界上最现代化的铁路网和高铁网，并与其他交通方式实现有机衔接和深度融合。

有外媒此前报道称，中国计划在2025年之前追赶上与西方的技术差距，中国火车制造者已成为西方制造商必须要严肃对待的竞争对手。中国最新高铁列车“复兴号”目前已经有了海外买家，在泰国，“复兴号”将行驶在首都曼谷和东北部的呵叻府之间。

另据报道，香港特区行政长官林郑月娥此前曾于圣诞假期，在中国深圳搭乘高铁前往广西桂林。

林郑表示，内地高铁方便快捷，希望今后高铁可以从香港一站直达内地各城市。

有不少香港人目前都选择先过境到深圳，再从深圳乘搭高铁到内地各个城市。因此，从香港直接乘搭高铁，也成了不少港市民的“新年愿望”。

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