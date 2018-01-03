2018新年“首虎”陕西省副省长冯新柱“落马”

陕西省副省长冯新柱涉嫌严重违纪接受组织审查

新华社今天（3日）引述中共中央纪委透露，陕西省副省长冯新柱涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

据公开资料显示，冯新柱生于1960年7月，陕西洋县人，1981年7月参加工作，1985年6月加入中共，在职研究生学历，高级会计师。

其在陕西省人民政府网站的公开简历如下：

1979年10月至1981年7月在西安统计学校学习；

1981年7月至1989年11月任陕西省乡镇企业经贸公司计财科出纳、副科长、公司经理助理（其间1983年6月至1986年6月在陕西广播电视大学商业企业经营管理大专班学习）；

1989年11月至1994年3月任陕西省农电管理局财务处副处长；

1994年3月至1996年1月任陕西省农电管理局财务处处长（其间1993年8月至1995年12月在中央党校函授学院经济管理专业本科班学习）；

1996年1月任陕西省农电管理局副局长、党组成员（其间1994年9月至1999年12月为陕西财经学院财政专业在职研究生）；

2001年6月任铜川市副市长；

2003年3月任中共铜川市委常委、常务副市长、党组成员；

2004年8月任中共铜川市委副书记、常务副市长、代理市长、党组书记；

2005年3月任中共铜川市委副书记、铜川市人民政府市长、党组书记；

2006年4月27日在铜川市第十四届人民代表大会第一次会议上当选为铜川市人民政府市长；

2011年1月任中共铜川市委委员、常委、书记；

2015年4月任陕西省副省长、党组成员。

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