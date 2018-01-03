浙江“最多跑一次”改革 车俊：不获全胜决不收兵

中共浙江省委书记车俊昨天（2日）在浙江全面深化改革大会上表示，该省力争在今年实现“最多跑一次”全面覆盖所有行政权力事项。

据中新社报道，2016年底，基于民众需求，浙江启动“最多跑一次”改革，努力实现民众、企业到政府办事最多跑一次。此举也成为中国地方政府转变政府职能、打造服务型政府的代表举措。

据报道，该省一年多时间里统筹推进“最多跑一次”事项梳理归集、系统对接、数据共享、标准化建设、事中事后监管等，“让数据多跑路，让民众少跑腿”。

截至去年11月底，浙江省级已实现“最多跑一次”事项665项，实现比例达95.68%，提前实现在2017年底覆盖80%事项的目标。此项改革目前总体实现率达87.9%，满意率94.7%。

车俊表示，浙江必须紧紧扭住“最多跑一次”改革这个“牛鼻子”，坚定不移推动这项改革向纵深发展。

在这一改革拓展外延方面，浙江明确了今年的三个重点方向，即在事项上拓展，全面覆盖所有行政权力事项；在层级上拓展，实现省市县乡村五级“最多跑一次”改革全覆盖。

此外，也在机构上拓展，向涉政中介机构、各类公共服务机构延伸，提高全社会运行效率和服务质量。

浙江也提出将充分发挥“最多跑一次”改革的牵引作用，以此撬动经济体制改革、公共服务体制改革、权力运行机制改革等各领域改革。

车俊指出，“最多跑一次”改革仍然在路上，要切实增强推进此项改革的思想自觉和行动自觉，做到不获全胜决不收兵。

免费试阅14天