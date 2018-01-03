中国已实现乡镇网络报灾全覆盖

新华社今天（3日）引述正在召开的2018年中国全国民政工作会议上透露出的消息，指中国已实现乡镇网络报灾全覆盖，73.4万名灾害信息员的信息录入数据库并实现统一管理。

据报道，根据《国家综合防灾减灾规划（2016－2020年）》，中国“十三五”（2016年—2020年）时期，要加强灾害监测预报预警与风险防范能力建设，开展以县为单位的全国自然灾害综合风险与减灾能力调查，全国每个城乡社区确保有一名灾害信息员。

据悉，中国民政部救灾司和国家减灾中心近年来，每年专门举办培训班对全国数百名灾害信息员骨干师资人员进行培训，以此辐射带动各地基层灾害信息员的培训能力和质量。

2017年培训省级、地市级和多灾易灾县级灾情管理业务骨干438人，支持10余个省份联合培训灾害信息员2000余名。

中国全国各省（区、市）和新疆生产建设兵团目前均已实现乡镇网络报灾全覆盖。省、市、县、乡、村五级手机报灾APP在各地逐步推广使用。

同时，全国已建成救灾物资省级储备库和省级分库60个、市级库240个、县级库2006个，中央、省、市、县四级救灾物资储备体系基本建立。

另据介绍，2017年，为应对地震、山体滑坡、暴雨洪涝灾害等一系列重特大自然灾害，国家减灾委、民政部共启动国家救灾应急响应17次、救灾预警响应三次。

此外，也协调派出17个救灾应急工作组赴灾区指导协助开展救灾工作，累计下拨80.66亿元（人民币，16.49亿新元）中央财政自然灾害生活补助资金，并调拨大批中央救灾物资，帮助地方做好受灾群众基本生活保障工作。

2016年因洪涝灾害倒损民房恢复重建任务，目前已全部完成，受灾群众已入住新居。

免费试阅14天