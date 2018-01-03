中国雨雪天气今明两天将进入鼎盛阶段

中国中央气象台今天（3日）发布暴雪黄色预警，预计未来两日，中国雨雪天气将进入鼎盛阶段。

据中通社报道，国家气象台今天继续发布暴雪黄色预警，预计今天、明天（4日）两天的一轮雨雪将进入鼎盛阶段，降水将波及中国西北东部、华北南部，一直到西南地区东部和江南等大片区域的23个省（区、市）。

此外，陕西、河南、湖北、江苏、安徽等地部分地区有暴雪、局部大暴雪。

监测显示，这次雨雪过程范围较大，局部降水量或突破历史极值，需防范对交通等的不利影响，部分受影响的地区降水范围或将超过400万平方公里。

其中，湖北、湖南、贵州等地部分地区将有冻雨。

在降雪方面，积雪结冰会对交通等产生不利影响，这次降雪可能导致多地出现10厘米以上积雪。其中，京港澳高速等地区的路段，今明有可能出现临时封闭情况。

此外，西安、郑州、徐州等地机场可能出现航班延误甚至取消。

最低气温零度线也会再度延伸到中国长江沿线，武汉长沙等多地最高温将临近冰点。

其中，预计河南省郑州市后天（5日）早晨最低气温或将低至零下11摄氏度。这不仅将是今冬以来气温的最低值，也将打破中国2000年以来该时间段内最低气温的纪录。

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