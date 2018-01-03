北京新房成交量2017年下降近五成

2017年受楼市调控政策影响，北京新房市场持续降温。据伟业我爱我家市场研究院最新统计数据显示，2017年北京新建商品住宅（不含保障房）共网签3万零115套，比2016年下降48.4%。

据中新社今天（3日）报道，该统计数据显示，2017年，北京新建商品住宅（不含保障房）共新增供应2万6593套，比2016年下降32%；存量房共有5万2349套，比2016年下降6.3%。

从新房交易量排名来看，密云区位居第一，共成交3474套，占12%；其次是顺义区共成交3070套，占10%。其它各区成交量均在3000套以下，占比不足10%。

业界人士认为，近几年来，北京新房的主要交易区域不断外移，逐渐从核心区域的朝阳，向远郊的房山、密云等区域转移。密云也从北京较为偏远的区域，变成了北京房地产开发最热闹的地方之一。

统计数据显示，2017年，北京新建商品住宅（不含保障房）在五环以外的占比为87.6%，虽然较2016年减少1.5个百分点，但依旧保持着近九成交易位于五环以外的趋势。

分析人士认为，2017年北京新房交易量下跌，主要是由于楼市调控政策密集出台，市场上的投资投机需求得到有效抑制。

成交量下滑还源自新房市场供应量减少。有数据显示，2017年北京新建商品住宅供应量和面积同比分别下降33%和29%。

针对未来北京楼市的发展趋势，伟业我爱我家集团副总裁胡景晖表示，为保障居住需求，平抑房价，2018年北京将继续增加新房供应，限制销售价格，增大中小户型比例，从而满足中低收入者的置业需求，让新房市场回归居住属性。

有业界人士认为，2018年北京新房交易量将会在2017年的基础上触底反弹。由于共有产权房增加供应，市场成交结构将得到优化。

此外，房价也会在政策的严控下维持稳中有降的趋势。未来新房市场将会量升价稳，保持健康平稳的发展趋势。

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