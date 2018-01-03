北京去年空气质量显著改善 官员：人努力，天帮忙

北京PM2.52017年年均浓度为每立方米58微克，较上年同比下降20.5%，完成中国国务院发布《大气污染防治行动计划》（简称“大气十条”）中制定的目标。全年重污染日23天，相较2016年减少16天。

中新社引述北京市环境保护局今天（3日）召开发布会，透露出上述消息。

据北京市环境保护监测中心副主任刘保献介绍，2017年北京的空气质量优良天数为226天，比2016年增加28天；重污染日23天，比2016年减少16天。

通报数据显示，2017年，北京的细颗粒物（PM2.5）等4项主要污染物浓度呈下降趋势。其中，PM2.5年平均浓度为每立方米58微克，较上年同比下降20.5%。

此外，二氧化硫（SO2）年均浓度为每立方米8微克，首次降到个位数。二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度分别为每立方米46微克、每立方米84微克，同比均有改善。

刘保献表示，2017年全年，PM2.5有9个月的月均浓度为近五年同期最低水平。从逐日累计浓度变化情况分析，2017年1月大气污染扩散条件不利，PM2.5累计浓度高达每立方米116微克，浓度同比反弹超过70%。

后期浓度则呈现持续下降特征，从9月份开始，PM2.5累计浓度达到每立方米60微克，并在秋冬季继续保持下降趋势。

他指出，2017年北京的空气质量显著改善，可谓“人努力，天帮忙”，是在持续的大气污染减排，叠加有利的大气扩散条件共同作用下的结果。

其中，“人努力”体现在官方持续引导非首都功能疏解，推进能源清洁化替代和污染减排工作；淘汰老旧机动车，大力发展公共交通；调整退出污染企业，优化升级产业结构。

此外，也体现在提升城市精细化管理水平，提前完成平原地区百万亩造林工程；建设高密度监测网络，严厉查处环境违法行为。

“天帮忙”则是2017年的气象条件整体有利，表现为逆温发生频率较低，空气较为干燥，北风频率较高。

特别是在第四季度，冷空气活动频繁，温度偏低，发生空气重污染过程四次，造成重污染日五天，明显低于前两年水平。

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