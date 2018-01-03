北京发布空气质量五年“成绩单” PM2.5年均浓度降幅超三成

为改善空气质量，北京于2013年正式发布并实施《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》。北京市环境保护局今天（3日，）发布“成绩单”称，五年来，北京的PM2.5年均浓度累计降幅达35.6%。此外，1级优天数增加了25天，重污染天数共减少35天。

据中新社报道，北京市环境保护监测中心副主任刘保献今天介绍，北京市PM2.5去年年平均浓度为每立方米58微克，较2013年的每立方米90微克下降每立方米32微克，降幅达到35.6%，完成中国国务院在《大气污染防治行动计划》中提出的每立方米60微克左右的目标。

通报数据显示，与2013年相比，北京市2017年的主要污染物年均浓度均有显著下降，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）分别下降70.4%、17.9%、22.2%、35.6%。

其中，SO2下降幅度最大，2017年的年均浓度首次降到个位数。

刘保献表示，2013年至2017年间，北京的空气质量达标天数增加了50天；1级优天数增加了25天；重污染天数减少35天，重污染发生率明显降低。

根据北京制定的五年清洁空气行动计划，官方持续引导非首都功能疏解，推进能源清洁化替代和污染减排工作。

此外，也相继建成四大燃气热电中心，累计完成3.9万蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造或拆除。

北京五年来也共淘汰高排放老旧机动车216.7万辆，新能源和清洁能源车规模累计达到20万辆；调整退出印刷、铸造、家具等不符合首都功能定位和污染企业1992家。

此外，也查处大气类环境违法行为8519起，处罚金额2.1亿元人民币（4300万新元）；空气质量监测站点由原来的35个升级扩展到67个，建立“天空地”一体化空气质量监测网络。

刘保献强调，尽管北京的空气主要污染物浓度均呈现持续下降特征，但大气污染物排放总量仍然超过环境容量。

他表示，目前PM2.5、PM10、NO2等污染物浓度仍超过国家标准，大气环境质量要得到根本改善仍然是一个长期的、复杂的、艰巨的过程。

免费试阅14天