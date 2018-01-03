美媒曝“中国不要求朝鲜去核化”文件疑为伪造 多处出现错别字错用语

美国媒体华盛顿自由灯塔（Washington Free Beacon）表示，取得中共中央办公厅去年9月15日发出四页的“绝密文件”，并声称中国不要求朝鲜去核化。不过，该文件被发现存在多个错误，包括有多个错别字，以及错用语的情况。

《星岛日报》今天（3日）引述消息，指该文件内容的表述属于外行，只是“伪造文件”。

据报道，上述文件曝光事件让美国国务院表达关注。美方表示，正在了解文件的真实性，但若属实，值得深切关注。中方则未尚对报道作出正式回应。

华盛顿自由灯塔声称，取得一份据传是中共中央办公厅去年9月15日发出的绝密文件。内容显示只要朝鲜不再核试，中方不会要求朝鲜非核化。

此外，在政治战略考虑下，中方愿意进一步加强对朝鲜民生与基础建设的援助，并向朝鲜提供，包括提升援朝资金15%、往年五年增长不少于10%；中短程弹道导弹等军事科技等。

据报道，该文件与中国多次公开支持朝鲜去核化的立场，以及严格执行联合国安理会对朝鲜制裁的做法相反。

不过，文件中出现“错别字错用语”的情况，例如“对峙”写成“对持”。

此外，还有其他错误，包括文中一句“党领导的中国特色社会主义主义制度”也有明显与中方以往用字有别；中共从未有“党领导制度”这种用语表达。

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