台母要儿签“防老契约”考上牙医得付台币2500万 最高院判有效

台湾一名罗姓妇人与朱姓牙医离婚，独力扶养两名儿子，举债2000多万元（新台币，下同，新元）栽培，让他们重考、读牙医系。不过，她担心老了后儿子不愿扶养，要求兄弟“签约”，承诺在取得牙医资格后，须按月摊还职业收入纯利六成、至5012万元为止。

41岁的次子认为，这契约违反社会道德观念，迟未支付。母亲提履行契约诉讼，台湾最高法院驳回次子上诉，他共得付2233万元。

据联合新闻网昨天（2日）报道，罗姓妇人表示，和前夫育有两子。她和他们早在1997年5月16日就签下一纸协议书，预定扶养方式。

她说，担心年老后儿子不愿意奉养，体衰还得仰人鼻息，因此和儿子约定共要给她5012万元。

次子辩称，签约时他才20岁。此外，妈妈要他清偿已支付的扶养费用和所耗时间、心神，和一般的社会道德观念背离，也悖于公序良俗，应属无效。

罗妇则说，次子从牙医系毕业已20馀年，现在是专科植牙医师，月收入250万以上。依协议书规定，应一次给付她2500万元。

台湾《民法》第1120条规定，“扶养之方式，由当事人协议定之；不能协议时，由亲属会议定之。但扶养费之给付，当事人不能协议时，由法院定之。”高院更一审认为，当事人可以就扶养方法与费用先行签约。

这名母亲和两个儿子间的协议书里还提到，“日后如婚姻对象与甲方商讨或孝心感人将斟酌催讨金额。婚姻对象如拂逆甲方将丧失新竹市房地遗产的赠与权及使用权。”

此外，也要求前夫不得干预、使用她的遗产。高院更一审认为，这纸协议书目的是关于母亲年迈后的安排，也记载了将来减少催讨的原则，难以认定这样的契约会使儿子“难以生存”。

高院更一审认为，儿子们签约时已年满20岁，就读大学，具完全行为能力，奉养契约有效。

经查，次子自2003年10月执行牙医业务迄今，收入纯利六成已达2713万。在扣除相关费用后，确定次子共须付2233万元。

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