贵州茅台股价创历史新高 2两茅台酒等于1克黄金

市场又撒“酒疯”了，上周五，贵州茅台创出历史新高。股王发威，酒价也不式微。这不，公司自2018年起适当上调茅台酒产品价格，平均上调幅度18%左右。业内甚至预测，茅台门店售价将逼近2000元。茅台到底是用来喝的，还是用来炒的？

据央视财经报道，2017年3月份，酒价上涨趋势明显。茅台当时提出官方零售价每瓶1299元。但由于市场普遍缺货严重，消费者往往在1500元以上才能买到，而价格最高时茅台酒被炒到1800元。而今天，茅台出厂价由819元提高到969元，终端建议零售价1499元，虽然提价了，但是市场缺货的现象还是很严重。酒仙网上现茅台飞天53度价格为1299元，京东目前标价是1499元，但都处于缺货的状态。

按照飞天茅台1499元/瓶的价格来看，简单计算，2两茅台接近于1克黄金的价格。

酒老板连锁总经理马国明表示，三天前茅台开了一个经销商大会，那个时候他们店里的茅台酒就开始涨价，飞天53度每瓶涨到1850元，不过他们在上海的131家门店，只有20家左右的门店有货，即使有货也只能留给老客户。目前经销商囤货现象还是比较严重的。马国民说，如果有货的话，他们门店的茅台酒价格将会涨到2000元左右。

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