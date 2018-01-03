中国国航、东航完成公司改制为国有独资公司

中国三大国有航空企业中的两家，中国国际航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司分别在1月2日晚间发公告称，公司控股股东完成改制及更名。

据澎湃新闻报道，中国国航控股股东中国航空集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后名称为中国航空集团有限公司；东方航空控股股东中国东方航空集团公司也由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后名称为中国东方航空集团有限公司。

两大航企的公告显示，改制后的两家公司均由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责。改制后，中国航空集团有限公司注册资本为人民币155亿元（约31亿新元，下同）；改制后，中国东方航空集团有限公司注册资本为168亿元。公告内容显示，除上述变更外，中国国航、东方航空的其他基本信息未发生变化。变更完成后，两家公司与控股股东的控制权结构及比例也未变化。

记者今天从东方航空集团公司，2017年12月30日，中国东方航空集团公司完成公司制改制并领取新的《营业执照》，正式更名为中国东方航空集团有限公司。这是东航集团按照党中央、国务院、国资委对国有企业改革作出的部署，在全面深化改革方面取得新突破——东航集团正式由全民所有制企业改制为国有独资公司。

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