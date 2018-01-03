中国外交部：承诺对朝军援是Fake news

（早报讯）美国“华盛顿自由灯塔”网站宣称获取了中国的内部文件，称北京去年9月决议增加对朝鲜防御性军事建设，提供中短程弹道导弹等军事技术援助，条件是朝鲜承诺不再进行核试验并付诸实行。中国外交部发言人耿爽今天就此回应，称这是“fake news”（假新闻）。

据官媒《环球时报》报道，耿爽今天在外交部例行记者会上说，稍有常识的人都能看出来，文件是伪造的，他再用英语强调：“一句话，fake document（假文件）。”

“华盛顿自由灯塔”网站2日发布了一份标题为“中共中央办公厅关于我国与朝鲜民主主义人民共和国就进一步深化解决该国核问题展开沟通协调工作的决定”，内为中央办公厅向中联部所做的“绝密指示”，要求中联部与朝鲜执政当局沟通，表达中国立场。

“绝密指示”强调了中国保卫朝鲜政权的决心，称朝鲜无需立即放弃核武器，只要朝鲜不再开展新的核试爆，中国就将加大对朝经贸和军事支持，2018年的援助资金将较前一年增加15%，以后五年每年增长不低于10%，另外，中方还将大力促进对朝贸易增长，保障朝鲜政权的正常运转，在充分保障朝鲜内需的情况下，中方仅作象征性的处理或惩罚。

《环时》引述多名受访专家声称这份文件是有人恶意编造出来用以诋毁中国政府的，并说近日围绕中国破坏联合国安理会制裁决议的虚假信息接二连三冒出来，都是意在抹黑中国，但体制内人士一望即知，“文件”与中国实际立场严重冲突，也不符合中共党内机构的工作规则和中共党内用语。

免费试阅14天