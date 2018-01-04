默认选项收集用户信息 支付宝连夜道歉

支付宝一年一度的用户“年度个人账单”3日又刷屏了。不过有关账单中“服务协议”默认选项允许支付宝收集用户信息，将支付宝年度账单推向一个争议的高潮。对此，支付宝方面3日晚间紧急回应，“这件事，肯定是错了。”

据中新网报道，支付宝年度账单刷屏热潮未退之际，3日一则“紧急！查看支付宝年度账单前，请先看看这个”文章称，不少消费者都在朋友圈晒自己的支付宝账单和年度关键词，很多人可能没有发现你可能不知不觉又签了一个“服务协议”。

该消息源于岳成律师事务所合伙人岳屾山发布的一则微博。他发现支付宝个人年度账单首页有一行特别小的字：“我同意《芝麻服务协议》”，且已帮你选择好了“同意”。

蚂蚁金服3日晚间发给记者的声明称，这件事，肯定是错了。事件给大家带来的恐慌和误解，向大家表示深深的歉意。

声明表示，本来是希望充分尊重用户的知情权，让用户知道，只有在自己同意的情况下，支付宝年度账单才可以展示他的信用免押内容，初衷没错但用错了方式，愚蠢至极。

对于很多用户担心自己的信息安全和隐私问题，蚂蚁金服强调，这些问题同样是芝麻信用的生命线。用户信息的获取、沉淀、使用和分享，都会在严格遵守相关法律法规的前提下，做到用户知情和同意，做到不过度采集，更绝不会滥用数据。

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