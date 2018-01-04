今日头条启动招聘2000名内容审核编辑：党员优先

遭遇整顿后，今日头条开始大规模招聘内容审核编辑岗位，加强内容审核。

据澎湃新闻报道，近日，在某招聘网站上，今日头条在天津招募内容审核编辑，每个员工每天需要审核1000条左右内容，负责监控审核今日头条平台内容是否违规，薪资约为4000至6000元/月。该职位要求热爱新闻，关心时事，具有良好的政治敏感度和鉴别力，要求本科及以上学历，党员优先。

此外，今日头条还在北京招聘国际化内容审核编辑，负责审核日语视频，是否存在暴力、色情、恐怖等不和谐内容，要求本科及以上学历，薪资约为6000至12000元/月。

澎湃新闻获悉，今日头条此次招聘内容审核编辑，负责海内外产品的内容审核人员，总的新增规模在2000人左右。目前，今日头条内容审核编辑团队人数已经超过4000人（含海外产品），建立了一支国内最大的审核编辑团队。今日头条副总编辑徐一龙称，这个数据还会继续增加，预计很快突破10000人。

2017年12月29日，中国国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室，针对今日头条、凤凰新闻手机客户端持续传播色情低俗信息、违规提供互联网新闻信息服务等问题，分别约谈两家企业负责人，责令企业立即停止违法违规行为。

依据有关部门的整改要求，今日头条手机客户端“推荐”“热点”“社会”“图片”“问答”“财经”等6个频道自2017年12月29日18时至12月30日18时暂停更新24小时。

两天之后的2017年12月31日，今日头条平台称，关闭社会频道，将新时代频道设置为默认频道。同时，根据相关法规和管理要求，集中清理涉嫌违规的含低质内容的自媒体账号，12月31号共封禁账号36个，禁言账号1065个。

澎湃新闻了解到，根据有关部门要求，今日头条3天内集中清理了2500多个平台违规账号。

今日头条目前已经成为一个通过人工智能技术，给用户推荐信息的内容平台。然而平台内容的急速扩张，急需审核编辑团队的扩充跟进，加强治理和建设。

据2017今日头条创作者大会披露，头条号创作者现已超过120万，平均每天发布50万条内容，每天有2000万条视频上传。

“关闭社会频道，对我们的影响是比较大的，具体的影响，还需要过一段时间，才能量化。但我们还是会根据有关部门的指导意见坚决执行。我们也在反思，比如对于打击标题党、低俗内容，我们一直在持续打压，比同行采取的措施要更加严厉。但现在看来，力度不够。”今日头条有关人士告诉澎湃新闻。

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