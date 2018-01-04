滴滴融资40亿美元后海外扩张：收购巴西最大打车应用公司

今日，滴滴宣布收购巴西本地最大共享出行企业99。

据澎湃新闻网的消息，99成立于2012年，是一家专注于巴西城市出行的创业公司。该公司已进入巴西400多个城市，拥有30多万名司机，以及1400万注册用户。作为巴西最大的共享出行提供商，公司提供3大类移动出行服务：99Pop提供私家车出行服务; 99Taxi提供覆盖巴西大部分市场的出租车服务; 99Top在圣保罗提供豪华出租车服务。

1月3日，据巴西经济日报（Newspaper Valor Economico）报道称，滴滴出行正在洽购巴西打车软件99的大部分股权，金额为6亿美元（约39亿人民币）。此外，滴滴还将追加投资3亿美元（约19.52亿人民币），用来进行在当地的业务扩张。

滴滴方面并未确认上述的收购金额。滴滴表示，未来，双方团队将继续通过智能交通技术服务本地市场，向用户提供更便利的移动出行服务，为司机提供更多收入机会，为当地城市提供以大数据驱动的智慧交通技术。

早在2017年1月，滴滴就以领投方的身份，参与了99的融资，并进入99董事会。滴滴当时表示，除了资金支持，滴滴还将为99提供技术、产品、运营经验、业务规划等战略支持。彼时，滴滴出行CEO程维曾称：“中国和巴西是世界上最重要的两个新兴市场，对于打车服务行业而言商机无限。”

在一年的磨合后，滴滴对99的发展前景和双方合作颇为认可。

滴滴出行创始人、CEO程维表示：“99的创始人及团队在巴西取得的成功，展现出拉美地区的创业者精神和创新能力。我们与99在合作中建立了充分信任，两个团队的深入融合将进一步裨益巴西及拉美出行服务行业。

此次收购也是滴滴国际化战略升级的关键一步。

“国际化是滴滴的核心发展战略。我们将持续投资于AI能力建设和智慧交通方案的创新，通过多元化的海外运营与合作，积极推动全球交通与汽车行业的变革”，程维说。

早前，滴滴以投资方式在海外打车软件中获得股权，建立伙伴关系。据了解，目前滴滴已经同Grab、Lyft、Ola、 Uber、 99、Taxify、Careem等全球7个主流出行企业建立了伙伴关系。

2017年12月，网约车平台滴滴出行宣布完成新一轮超40亿美元（约260亿人民币）股权融资。滴滴称，该公司将进一步加大对AI交通技术的投入，加速推进国际化以及包括新能源汽车服务在内的创新业务。



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