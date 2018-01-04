台新党王炳忠手札出现“敏感字眼”

台北地检署侦办陆生周泓旭发展间谍组织案，查扣新党青年军王炳忠手札过滤还原，发现王得知周在法院翻供后，曾与“星火秘密小组”成员侯汉廷、林明正讨论“旭案因应策略”会议，试图透过律师向周传话，要周把自己塑造成“政治受难者”形象，凸显“绿色恐怖”打压统派的氛围；这份证据将成为检方追查王有无涉及发展组织的关键线索。

据台湾联合新闻网的消息，台调查局国安站去年12月搜索王炳忠住处，除查扣王的手机，也带走王的1份私人手札鉴定，手札写道，“党政局今年5百万（新台币，下同），下修350万”，由于字眼敏感，调查局比对王的帐户后，研判有些资金来源需要厘清，这些钱是王在大陆出书的稿费？抑或是来自国台办援助？是将来清查的重点。

专案小组透露，王炳忠与周泓旭关系密切，两人结识来自于面簿。王在2014年5月，收到周加好友的私讯，两人开始有了互动，同年底王竞选议员失利后，参加侯汉廷成立的“台大中华复兴社”聚会，与周开始接触，自此互动频繁，周去年涉及国安法遭检方侦办，检方因周侦查中自白，请求法院减轻其刑，讵料周却在法庭翻供不认罪。

调查局国安站还原王炳忠手机发现，2017年7月17日，王在手机记事本写了篇“旭案因应策略（小组意见）”文章，内容提及“旭（指周泓旭）翻供不认罪，就长远大局来看是好事，保留他政治受害清白形象，独派可借此议题批判统派侵害人权。”

内容还说，“既然闪不了关押，此‘牺牲’不能白费，应该制造舆论压力，凸显民进党‘绿色恐怖’，升高两岸对立局势，营造打压统派氛围。”

另外还有设定“战略目标”，“让岛内统派对李明哲事件找到出口，‘塑造旭成为政治受难者形象’，小组（星火秘密小组）需借由被动来回应发声，不宜主动出击，否则师出无名，新闻效应有限。”

巧的是，周泓旭去年12月被高院提讯审理时，对镜头大喊“台湾的司法改革刻不容缓”，还说“他们（法院）不敢公开审理我”，同日王炳忠也发文声援，配合刻意营造被打压形象，情节与王炳忠手机内容相符。

此外，调查局还原侯汉廷电脑，也发现有份“思想与工作汇报“档案，里面有侯阅读共产主义“左派幼稚病”的读书心得，也有“星火秘密小组”组织发展的规划，内容与周泓旭在台发展间谍组织计划类似，而林明正帐户也有定期汇入2万5千元资金；由于王炳忠被控违反国安法案另案侦案，检方将依据这3大关键线索循线追查有无不法。

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