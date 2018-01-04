提案禁挂五星旗遭否决 民进党立委：可以不禁但需对等

日前有网友在台湾国家发展委员会“公共政策网路参与平台”提案，要求增设《刑法》分裂国土外患内乱罪，禁止中国大陆五星旗在台湾公开悬挂、展示、陈列出现，但遭权责机关法务部以不符宪法保障人民言论自由意旨，决议“不予采纳”。对此，民进党立委姚文智认为，五星旗“可以不禁止，但必须对等，若无法对等，禁止当然合乎原则”。

据台湾自由时报的消息，姚文智在面簿表示，近年街头不断出现有统派人士挥舞五星旗，高调嚣张还有骚扰情事，造成市民反感，因此才有民众提案“禁止中国大陆五星旗在台公开展示”；而法务部称这属于宪法保障人民言论自由范畴，禁止人民悬挂与展示，违背宪法的精神，这是可以理解的，但政府面对此事不能束手无策。姚也认为此提案只是误触言论自由的天条，只要稍加调整就能解决，因此他主张应从修《国徽国旗法》著手。

姚文智指出，《国徽国旗法》第9条订得很仔细：“国旗与外国旗并用时，旗幅之大小，及旗杆之长短，须相等。台湾国旗居外国旗之右，外国旗居台湾国旗之左，交叉悬挂时，国旗旗杆居上”，很清楚地体现“对等尊严”，因此基于此原则，对于“不友善国家”的旗帜，订定处理原则即可。

姚文智说，此原则就是基于“对等尊严”，若有其他国家以不友善、甚至是敌对的态度，禁止或限制台湾国旗在其国境内悬挂、张扬或使用，“我们就可加以限制”。而他目前已草拟提案修《国徽国旗法》，增列第15条之1“遇有外国政府禁止或限制台湾国旗在其国境内使用者，基于对等尊严原则，应限制该国国旗不得于台湾境内使用。其办法另订之”，希望下会期立法院能尽速通过。

免费试阅14天