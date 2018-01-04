安徽启动重大气象灾害（暴雪）Ⅱ级应急响应

中国安徽境内从昨日（3日）起多地出现暴雪、局部大暴雪天气，全省启动重大气象灾害（暴雪）II级应急响应。

中新网的报道称，昨日（3日）17时30分，安徽启动重大气象灾害（暴雪）III级应急响应；安徽省气象台昨日（3日）20时40分将暴雪预警信号由蓝色提升为橙色。

截至今日（4日）05时，江北大部分地区出现暴雪，局部大暴雪。淮河以北和江淮之间中北部有47个市县出现积雪，最大积雪深度蚌埠26厘米。

经综合研判，安徽的阜阳、六安、蚌埠、合肥、淮南、滁州、宿州、亳州等市气象局立即将重大气象灾害（暴雪）Ⅲ级应急响应变更为Ⅱ级，其余各市气象局、黄山、九华山气象管理处根据实际情况研判，决定是否启动或变更相应响应级别。

截至目前，安徽发布暴雪、寒潮、道路结冰各色突发气象灾害预警信号超过100个。其中，暴雪预警信号44个，例如，明光、凤阳、天长、淮南、定远发布了暴雪红色预警信号，表示这些地区的降雪量将达15毫米以上，局部20毫米以上。合肥、肥东、肥西等地则发布了暴雪橙色预警。

报道称，“步行上班最靠谱”成为合肥朋友圈的最多调侃。经过一夜暴雪，今早合肥交通拥堵、树木倒伏，多个交叉路口通行困难，路上很多铲雪人员加快清理积雪除冰，让交通尽快恢复顺畅。



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