台外交部证实 副总统陈建仁出访洪都拉斯

台湾位于中南美洲的友邦洪都拉斯日前完成总统大选，有媒体报道称副总统陈建仁将代替总统蔡英文出访洪国总统叶南德兹就职大典。台外交部发言人李宪章今天在例行记者会上证实，关于陈建仁出访，外交部会进行缜密详细周延的规划，一切在进行中，适当时间会公布。

据台湾中时电子报的消息，李宪章说，友邦有重要庆典，政府一向非常重视，目前都在积极规划。

报道也指出，蔡英文原先要出访台湾友邦洪都拉斯、多米尼加、海地、圣卢西亚。如今改由陈建仁代替，是否行程照旧？对此，李宪章表示，目前还没有具体行程规划。

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