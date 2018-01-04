国务院扶贫办：2017脱贫成效考核将增加媒体暗访环节

中国2017年脱贫攻坚成效考核工作于1月3日正式启动，省际交叉考核组奔赴被考核7省。据悉，本次考核将精简程序，并增加媒体暗访考核环节，旨在最大程度地确保考核评估结果真实、可靠。

据国务院扶贫办网站的消息，此次考核在方式上有所变化，在2015年“第三方评估”和2016年“省际交叉考核”的基础上，还将增加媒体的暗访环节。在考核内容上，2015年、2016年主要考核减贫成效、精准识别、精准帮扶、扶贫资金使用管理，而2017年将增加脱贫攻坚责任、政策、工作的落实，贫困县摘帽和贫困人口返贫情况的考核。

为在此次考核中切实减轻基层负担，精简考核程序，实现“瘦身”，扶贫办领导小组还对原有的“省际交叉考核”和“第三方评估考核”进行了完善和改进。

国务院扶贫办党组成员夏更生表示，省际交叉考核不再考核‘两率一度’。第三方评估简化‘两率一度’调查问卷，重点围绕‘两不愁三保障’‘三落实’等设计，内容由去年的23项减少到17项，减少了四分之一。“评估中也会使用信息化技术，提高评估效率，减少评估人员”。

2017年以来，中国脱贫攻坚继续保持良好态势，年度减贫任务将超额完成，贫困人口将再减少1000万人以上。但伴随着成绩的取得，“脱贫质量不高”、“算账脱贫”、“突击脱贫”等扶贫领域的问题也开始显现。“面对诸多问题，年度的考核评估能很好地发挥指挥棒作用，为脱贫攻坚取得决定性进展提供重要保障”，夏更生强调，打赢脱贫攻坚战必须坚定不移地实行最严格的考核评估，而且越往后越严。

据了解，河北、湖北、广西、重庆、四川、贵州、陕西等7省市省际交叉考核组将于昨天奔赴被考核省，1月5号前22个省际交叉考核组全部开展实地考核，1月10号前第三方评估组也将全部到位。

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