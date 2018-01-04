央视节目广告现身台北西门町 陆学者：缓和两岸举措 希望更多台湾人了解大陆

近日，大陆央视在台北西门町一处大型LED萤幕投放新节目《信中国》的宣传广告，引起台湾舆论关注。北京联合大学台研院副院长李振广今天受访认为，一年多来两岸关系趋冷，央视此次投放广告是希望更多台湾人了解并理解大陆，是缓和两岸的举措。

据台湾中时电子报的消息，大陆央视近日在台北西门町投放新节目《信中国》的15秒广告，引起台湾舆论关注。该节目是央视最新制作的大型人文艺术节目，是从近百年来的两千封感人的信件中，挑选出五十封信，并透过两岸知名艺术家和艺人读信，发掘收信人和写信人之间的故事，传达信仰、信念。

对此，北京联合大学台研院副院长李振广今日受访时认为，一年多来两岸关系趋冷，央视此次投放广告是有希望两岸热起来的意味，希望更多台湾人了解并理解中国大陆，是和缓两岸的举措。

不过，陆委会日前表示，符合台湾法规许可输入的中国大陆物品、劳务、服务或其他事项，始得在台湾从事广告活动，但内容“不得为中共从事具有任何政治性目的之宣传，或违背现行大陆政策或政府法令”。陆委会正会同有关机关了解、厘清。如有违反两岸条例规定情形，将交由主管机关依法处理。

李振广则表示，陆委会的说法有些冠冕堂皇，可以看出字句中的“不乐意”。陆委会应该好好思考，是要“凡涉大陆都反对”，把两岸关系继续推向深渊，还是以理性出发，促进两岸关系和缓，造福两岸百姓。

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