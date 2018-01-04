中国“扫黄打非”办2017年取缔关闭网站12.8万余个

中国“扫黄打非”办公室4今日在北京公布，2017年全中国共收缴各类非法出版物3090万余件，取缔关闭网站12.8万余个，查处各类案件10300余起。

据中新网的消息，“营造风清气正的社会文化环境，是‘扫黄打非’战线肩负的重大责任”，从2017年初中国第三十次“扫黄打非”工作电视电话会议动员部署开始，“扫黄打非”部门就紧紧围绕工作主线，聚焦打击非法出版物及网上有害信息这个首要任务，周密制定工作方案，陆续开展系列专项行动，始终保持对非法出版活动高压态势。

报道称，面对网络传播新业态、淫秽色情信息传播新途径，各地各部门在网上“扫黄打非”主战场中牢固树立“一盘棋”思想，既各司其职，又紧密协作，积极研商打击策略，准确锁定重大案件。中国“扫黄打非”部门共取缔关闭淫秽色情类网站6万多个，处置网络淫秽色情等有害信息450多万条。

一年来，针对网上不同领域的突出问题，各地各部门在“净网”行动中细化开展违法违规网络直播平台、“两微一端”及非法弹窗广告、互联网低俗色情信息等四个专项整治，取得了良好效果。

此外，“扫黄打非”部门依法处罚今日头条、新浪、凤凰、网易、一点资讯等一批有影响力的网站违法违规行为，打掉了“老虎直播”“狼友直播”等一批专门制“黄”传“黄”的直播平台，抓捕了“黄鳝女”“水仙二嫂”等一批社会影响恶劣的主播。

同时，全国“扫黄打非”办公室也联合中央七部门开展为期40天的互联网低俗色情信息专项整治行动，各地关停网站、公众号等违法违规主体6000余个，删除低俗色情信息76万条，立案查处网络传播低俗色情信息案件500余起；各大互联网企业也在有关部门督促下，积极落实企业主体责任，主动清查色情低俗信息2000多万条。

另一方面，针对社会公众关注的VR眼镜涉“黄”问题，“扫黄打非”部门积极组织开展专项整治，各地立案20余起，抓获犯罪嫌疑人30多名；针对网络传播“蓝鲸游戏”等涉未成年人有害信息等问题，相关部门迅速开展整治，也取得良好效果。

在“净网2017”“秋风2017”“护苗2017”等专项行动中，“扫黄打非”部门也强力开展打击工作，大力查办案件。中国共查办各类“扫黄打非”案件1万余起，其中“扫黄打非”办公室联合公安、版权等部门挂牌督办案件147起。查办的案件总体呈现案件类型全、涉案金额高、查处人员多、社会影响大等特点。

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