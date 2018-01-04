传中偷运石油到朝鲜 美专家：美应彻查

美国总统特朗普日前推文指责中国违反禁令，允许船只运送石油到朝鲜。美国防卫专家指出，中国不愿见到朝鲜政权瓦解，朝鲜半岛战略也不曾改变，美应彻查北京是否放宽执行制裁。

据台湾联合新闻网的消息，尽管中国多次重申完全遵守联合国对朝鲜的制裁决议，也否认有中国船只涉嫌贩卖石油给朝鲜，但韩国政府日前查获香港籍船只违反禁令，运油到朝鲜，背后可能涉及中国企业。特朗普日前也推文谴责，表示对中国允许石油输往朝鲜感到失望。

美国智库兰德公司（RAND Corporation）资深防卫分析师葛罗斯曼（Derek Grossman）在国会山庄报（The Hill）撰文指出，质疑北京是否打算全面执行对朝鲜制裁是合理怀疑，因为这类制裁不利中国的朝鲜政策。

报道称，他指出，北京应会设法阻止朝鲜政权崩解，也不愿见到亲美的韩国，并担忧朝鲜民生受威胁，最终导致朝鲜政权终结，使中国领导人格外谨慎。

葛罗斯曼表示，过去几年，中国一直不愿将朝鲜推到绝境。平壤在2013年第3次核试后，北京采取包括新贸易制裁和减少能源提供等措施。同时，仍决定继续和朝鲜的外交与经济关系。

朝鲜于2016年3月第5次试射后，北京强调生活所需，以确保联合国制裁集中在杜绝核发展计划的资金，而不是威胁政权稳定，这意味北京可以继续向朝鲜进口煤炭。煤炭佔朝鲜出口的40%。

但他也指出，中国对朝鲜领导人金正恩的不满反映在中国愿意与美国携手合作，去年联合国就通过3项对朝鲜制裁决议。北京同时也紧缩与朝鲜的双边贸易，进行经济制裁，并在去年11月派遣特使到平壤。

更罕见的举动是，去年8月，北京同意让美国参谋首长联席会议主席邓福德（Joseph Dunford）观察在朝鲜边境的中国军队演习情况，中美双方稍后还进行安全会谈，讨论朝鲜突发事件因应。

葛罗斯曼指出，美国决策者应该全面考量所有事态发展，但要谨记的是，中国的朝鲜半岛战略演算未改变。美国应该彻查北京是否有试图放松执法的迹象，若是属实，美国应该公开投诉。

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