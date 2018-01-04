中央气象台再发暴雪橙色预警 豫皖多地中小学幼儿园停课

近日，安徽、江苏、河南等中国中东部地区迎来强降雪天气。

据澎湃新闻网的消息，今日10时，中央气象台再发暴雪橙色预警，预计自今日14时至明日（五日）14时，安徽中南部、江苏中南部等地有大雪，其中，安徽中部、江苏西南部等地部分地区有暴雪（10～16毫米），上述地区新增积雪深度4～6厘米，局地可达8～12厘米。

中央气象台首席预报员张涛说，此次雨雪天气过程出现的原因，主要是来自孟加拉湾方向的暖湿空气特别强盛并进入中国，暖湿空气与南下冷空气在西北地区东部、华北南部、黄淮、江汉等地交汇，形成大范围降雪。

另一方面，目前河南省内漯河、驻马店、信阳、周口、洛阳等地已采取停课措施。同时，与河南类似的还有安徽，今天安徽多地中小学、幼儿园也已停课。

强降雪在导致多地学校、幼儿园停课之外，还对铁路、民航正常运营带来影响。据成都铁路局和武汉铁路局消息，受冰雪天气影响，西成高铁、京广高铁部分路段也已限速运行。

民航也深受冰雪天气影响。据飞常准大数据统计，截止今日中午12:30，受降雪天气影响，中国范围内9家机场遭遇大面积延误，具体包括西安咸阳机场、合肥新桥机场、郑州新郑机场、南京禄口机场、襄阳刘集机场、洛阳北郊机场、宜昌三峡机场、张家界荷花机场和南阳姜营机场。

其中西安咸阳机场因降雪导致机场保障能力下降50%，郑州新郑机场进港备返航班达20架次。除此之外，济宁曲阜机场和阜阳西关机场仍处关闭状态。

此外，河南、安徽多条高速公路也因冰雪天气被管制禁行。

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