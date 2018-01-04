中国将实施人才签证制度 为外国人才提供绿色通道

为落实中共中央和国务院关于实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，进一步扩大放宽人才签证发放范围、期限，中国国家外国专家局、外交部和公安部近日联合印发了《外国人才签证制度实施办法》（简称《办法》，下同）。

据新华网的消息，国家外专局有关负责人表示，实施《办法》明确的主要政策包括：

1. 凡符合《外国人来华工作分类标准（试行）》中外国高端人才标准条件的，符合“高精尖缺”和市场需求导向的科学家、科技领军人才、国际企业家、专门人才和高技能人才等中国经济社会发展需要的外国高层次人才和急需紧缺人才，都可申请人才签证，外国高端人才标准将根据经济社会发展需要和人才资源供求状况实行动态调整。

2. 经省区市外专局确认符合条件的外国人才，将可获发5年或10年有效、多次入境、每次停留180天的人才签证，其配偶及未成年子女也将获发有效期相同、多次入境的相应种类签证。

3. 采取全程在线、立审立办方式，大幅压缩审核、审发期限，外国人才资质确认时限压缩至5个工作日，高端人才及其配偶子女签证申请最短可在申请次日获得签发；免除申请费用，外国人才及其家属免交签证费和急件费，“零费用”办理。

此外，实施《办法》对确认外国人才资质、签发人才签证、工作许可、工作居留等建立信息资源共享和有机衔接机制也作出了相应规定。

据悉，北京外专局已于2018年1月2日发出中国首张《外国高端人才确认函》。

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