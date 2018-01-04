台行政院长赖清德：美税改可提振台出口 应与美洽签租税定

台湾行政院长赖清德在面簿贴文，强调美国税改后，台湾可望受惠于美国民间消费及经济成长升温，提振台湾出口。但同时也可能增加企业在美国投资诱因；对此政府也将以优化台湾投资环境、并与美洽签租税协定等五大策略因应。

据台湾中时电子报的消息，赖表示，美国是全球最大的经济体，政策动向受到国际瞩目。行政院会今天也听取美国税改对台湾的影响和因应策略专案报告。赖说，这次稅改，台可望受惠于美国民间消费及经济成长升温，提振台出口。但同时也可能增加企业在美国投资诱因。此外，美国对跨国企业课税原则将有大幅度变化，双方人员、资本、商品与劳务移动将面临双重课税障碍。而美国为台重要经贸伙伴及技术来源国，税改法案也可能对台商海外布局带来影响。

赖表示，为因应上述的状况，行政院除了积极持续优化台投资环境，解决五缺问题外，也将加强推动与美方洽签租稅协定，以利加强台美供应链之连接，创造更多未来的贸易机会。同时，也会密切关注后续发展，以协助台商因应、掌握商机及持续促进台美间的合作。

国发会在报告中指出，美国税改对台影响包括总体经济、海外台商、金融层面及租税层面；而政府的因应策略则包括优化台投资环境；拓展对美出口商机，营造优质经贸关系；创造台在地内需商机与新兴投资机会；稳定金融市场；洽签租税协定及优化稅制等五项。



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