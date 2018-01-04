95%实缴资本借给股东 乐视基金销售公司被出具警示函

昨日（3日），中国青岛证监局官网发布了关于对乐视基金销售（青岛）有限公司采取出具警示函措施的决定，该决定的落款日期为2017年12月21日。

据澎湃新闻网的消息，青岛证监局称，发现乐视基金销售公司存在三处问题：一是公章、人事档案全部由乐视网信息技术（北京）股份有限公司管理。二是实缴资本2000万元（人民币，下同），出借给股东1900万元，公司总经理未在审批单上签字。三是现有员工全部人员经费均纳入乐信网络科技有限公司进行会计核算。上述情形违反了中国证监会《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《办法》）第九条的规定。

这意味着，乐视基金销售公司95%的实缴资本被出借给了股东。不过，工商信息显示，乐视基金销售公司目前的注册资本已经变更为2亿元。

青岛证监局称，鉴于乐视基金销售公司尚未展业，针对青岛证监局现场检查反馈意见，乐视基金销售公司立即着手整改了上述问题，控股股东已就维护公司独立性、支持公司业务发展等方面做出了承诺。

根据《证券投资基金销售管理办法》第二十二条、第八十七条的规定，特对乐视基金销售公司下发警示函，提醒切实健全治理结构、完善内部控制和风险管理制度建设，并确保严格执行。

乐视基金销售（青岛）有限公司隶属于乐视金融生态。

工商资料显示，乐视基金销售公司的股东为乐视投资管理（北京）有限公司，该公司也是乐视金融生态的控股平台。目前，乐视基金销售公司的法定代表人已经从前乐视金融CEO王永利变更为了郭坚。

乐视投资的股东为乐视致新电子科技（天津）有限公司，注册资本为5亿元，法定代表人为贾跃亭的哥哥贾跃民。

2017年9月24日晚间，乐视网（300104）公告称，拟购买乐视投资100%股权（不包含乐视投资旗下非金融类资产及业务）。根据公告，乐视投资管理（北京）有限公司旗下金融类业务围绕网络支付、网络交易、网络资管开展业务布局，获取了商业保理牌照、股权众筹牌照、保险经纪牌照，融资租赁牌照。



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