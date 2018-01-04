台妇联会签行政契约备忘录 雷倩爆料真正关键还是辜严

台湾妇联会去年底签署行政契约备忘录，妇联会新主委雷倩今天在签约后首度接受广播节目专访，她首度证实，签备忘录从头到尾的关键人物，其实仍是妇联会前主委辜严倬云。

据台湾联合新闻网的消息，雷倩首度透露，辜严倬云去年底因遭撤免主委向法院声请停止执行处分，12月28日突然撤回声请，其实并没有人游说辜严倬云。

报道称，去年12月28日最后的常委会议决，雷倩首度透露，当天开会到傍晚6时许，除了花很长的时间听专家和律师说明每个选项背后的后果，辜严倬云当时从海外发回来的立场，有些强硬、有些委托妇联会处理，但常委们不可能不顾辜严倬云的意愿，因此最后是等确认辜严倬云撤回声请的意愿后，才投票决定与内政部签行政契约备忘录。

雷倩指出，辜严倬云决定声请停止执行的新闻稿是由妇联会代发，当时她对外表示，主委没有双包问题，而她更早已决定，若结果最后翻盘，辜严倬云仍是主委，她会辞职，保护妇联会与辜严倬云。

雷倩也首度述说到妇联会参与协商的经过，她表示，去年10月底接到辜严倬云电话，邀她担任妇联会常委，她是眷村小孩，从小看到妇联会妈妈们劳军，妇联会对她而言是很尊崇的组织，有机会出点力，觉得很光荣。

雷倩说，后来辜严倬云希望她代行主委职权，从去年10月底开始，与内政部不断协商。去年11月底前立委潘维刚进入妇联会，主张要激烈抗争；潘维刚后来找前法务部长叶金凤进入妇联会，叶金凤是副主委，由于她是代行主委职务，后来会议或与内政部协商就交由叶金凤主持。

她表示，她与妇联会没有长期渊源，很意外辜严倬云邀她入妇联会；辜严倬云告诉她，不能让妇联会解散，妇联会一定要留着，这是辜严倬云最高的讬付，她尽全力去做。

雷倩说，辜严倬云是到去年底赴美就医之前，都一直与政府周旋，外界说辜严倬云没有周旋是不公平的。

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