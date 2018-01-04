习近平视察中部战区陆军某师 登坦克和导弹发射车

（早报讯）中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平昨天（3日）视察人民解放军中部战区陆军某师，强调要认真贯彻中共十九大精神，贯彻新时代中共强军思想。此外，大抓实战化军事训练，深入推进数字化部队建设管理和作战运用创新，聚力打造精锐作战力量。

据新华社今天（4日）报道，习近平也代表中共中央和中央军委，向全体解放军指战员、武警部队官兵、民兵预备役人员，致以新年祝福。

据报道，习近平昨天上午10时30分许，抵达中部战区陆军某师。他首先察看了部队武器装备。数十台套数字化装备整齐列阵，习近平边走边看，不时驻足询问。

在地面突击系统装备前，习近平登上99A坦克。这是中国自主研制的新一代主战坦克，有“陆战之王”美誉。

在火力打击系统装备前，习近平也登上红箭－10导弹发射车，详细了解装备战技性能。习近平强调，要抓住科技创新这个牛鼻子，把部队科技含量充分释放出来，把科技优势转化为能力优势、作战优势。

随后，习近平来到侦察情报营训练场。该营侦察2连是侦察英雄杨子荣生前所在连，被中央军委授予“英雄侦察连”荣誉称号。

习近平观看狙击手构筑工事和伪装训练，询问数字化单兵作战系统情况。据报道，看到侦察兵生龙活虎，训练有素，习近平很高兴。

此外，习近平对新入伍战士“十分牵挂”。训练场上，2连新战士正在进行侦察格斗技能训练，习近平同他们交流，详细询问有关情况。

得知新战士中有不少小能人、小行家，有的是国家一级运动员，有的练过多年武术，在大型比赛中拿过奖牌，习近平点头称赞。

战士徐大庆现场也打了一套长拳。习近平勉励他们苦练侦察本领，争取成为杨子荣式的侦察英雄。

战士们提出想同习近平合个影，习近平“高兴地把他们招拢过来”，大家簇拥在习近平身旁。

分别的时候到了，全场官兵高呼“听党指挥、能打胜仗、作风优良”，表达官兵“坚决听习主席的话、做习主席的好战士的坚定决心”。

习近平昨天下午3时许则抵达模拟训练中心，接见师机关全体干部和所属部队团以上干部，同大家握手，合影留念。

接着，习近平参观了师史馆。据报道，在一幅幅照片、一件件实物前，习近平看得很仔细。

在反映该师“抗美援朝”战争期间激战松骨峰情况的展板前，习近平表示，这一仗打得很激烈，官兵战斗作风很顽强。他说，解放军历来是“打精气神的”“过去钢少气多，现在钢多了，气要更多，骨头要更硬”。

习近平 随后听取了该师工作情况汇报，并发表重要讲话。

他强调，要强化练兵备战，全部心思向打仗聚焦，各项工作向打仗用劲，加强数字化部队作战研究，创新作战概念和战法，大抓实战化军事训练，不断提高训练水平和打赢能力。

习近平表示，要强化体系建设，统筹加强各种力量、各个系统、各类要素建设，加强信息系统和作战数据建设，确保成体系形成作战能力，有机融入全军联合作战体系。

此外，也要强化改革创新，优化编成结构，加强科技运用，增强官兵科技素养，积极推进创新型人民军队实践探索。要强化政治保证，抓好中共十九大精神学习贯彻，贯彻古田全军政治工作会议精神，按照新时代中共建设总要求加强各级党组织建设。

他说，要开展“传承红色基因、担当强军重任”主题教育，确保部队坚决听从中共中央和中央军委指挥。各级要高度重视数字化部队人才队伍建设，培养一批高素质新型军事人才。

此外，要满腔热忱为官兵办实事、解难事，坚决纠治基层官兵身边的“微腐败”和不正之风，把广大官兵积极性、主动性、创造性充分调动起来，共同把部队建设推向前进。

据报道，中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮，中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠，中央军委委员魏凤和、李作成、苗华、张升民参加活动。

免费试阅14天