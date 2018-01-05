“毛振华控诉视频”调查结果： 管委会占用土地给予处分

（哈尔滨综合讯）黑龙江省政府昨日公布了“毛振华视频”反映问题的调查结果，称亚布力管委会负责人缺乏法律法规意识，占用土地，给予处分，并由亚布力管委会向阳光度假村道歉。

调查组也称，亚布力管委会下属机构和人员出现严重违纪违规行为，责成省森工总局党委，按照干部管理权限，严处干扰阳光度假村正常经营活动的相关责任人。

管委会缺法律意识

未有协议就占地进行建设

另外，黑龙江省国土资源厅将公开选择第三方土地评估机构，对已占用的土地进行价格评定并依法处置；关于亚布力管委会体制下一步将结合全省国有重点林区体制改革，做相应调整和进一步规范。

据人民网报道，黑龙江省委省政府环境整治办公室、省政府企业投诉中心会同有关部门组成的联合调查组认为，亚布力管委会方面主要存在三个问题。

一是管委会负责人缺乏法律法规意识，在未有协议下，就在阳光度假村尚未开发的土地上进行建设，占用了阳光度假村12.6万平方米的土地。

二是去年10月亚布力管委会拟在阳光度假村的土地上新建商业街，但双方没有达成协议，此后管委会下属机构、有关人员存在对企业经营活动进行不正当干预，对企业采取行政处罚、责令整改、调查等严重的违纪违规行为。

三是为了解决亚布力分散经营的混乱局面，成立了包括阳光度假村在内的六个初级雪场经营联盟，但在实际操作过程中，雪场间存在利益分配分歧，管委会没有正确履行协调职责，以致联盟出现五个雪场与阳光度假村的严重分歧。

免费试阅14天