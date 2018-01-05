中国林业局：将启动大规模国土绿化行动

在中国林业厅局长会议上，国家林业局表示，中国将启动大规模国土绿化行动，力争到2020年森林覆盖率达到23.04%、到2035年达到26%、到本世纪中叶达到世界平均水平。

据中新网报道，国家林业局局长张建龙介绍，围绕阶段性奋斗目标，一是要加快实施生态保护修复重大工程，扩大退耕还林、重点防护林、京津风沙源治理和石漠化治理等工程造林规模。以三北工程40周年为契机，新建2个百万亩防护林基地，开展精准治沙重点县建设。抓好雄安新区白洋淀上游、内蒙古浑善达克、青海湟水三个规模化林场建设试点，规划造林723万亩。二是要发挥中央投资撬动作用，利用开发性政策性贷款300亿元，发行绿色金融债券100亿元，积极培育珍贵树种和大径材，建设国家储备林1000万亩。三是要创新国土绿化机制，丰富义务植树尽责形式，探索先造后补、以奖代补、赎买租赁、贴息保险、以地换绿等多种方式，引导企业、集体、个人、社会组织等各方面资金投入，培育一批从事生态保护修复的专业化企业，优先支持政府和社会资本合作国土绿化项目。同时要大力推进森林城市、森林城市群、森林公园建设。力争2018年完成造林1亿亩以上，其中人工造林5000万亩，森林抚育1.2亿亩。

2017年中国林业产业总值首次突破7万亿元人民币（约1亿4300万新币，下同），林产品进出口贸易额达1500亿美元，5年来林业产业总产值年平均增速达12.1%，中国继续保持全球林产品生产、贸易第一大国地位。

林业局提出，未来几年中国将协调推进林业产业重点领域发展，加快传统产业改造升级，着力发展特色富民产业，大力培育新兴产业，促进现代林业服务业快速发展。计划到2020年，总体实现林业总产值8.7万亿元的目标。

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