李嘉诚：自住需求大 楼市稳 吁港人勿炒楼

长和系主席李嘉诚表示，预期今年美国加息两至三次，香港亦会跟随加息。他重申，港人不要炒楼，倘若能够负担得起，自住则无问题，惟不评论楼价是否会再升，只表示今年经济“有好有坏”。”

据大公网报道，李嘉诚在昨日晚宴致辞中提醒，要对各种不确定因素保持警惕，低利率趋势改变、贸易对垒萌生、创新科技革命兴起，2018年的主节奏应为“发展不忘稳健”。他还提到“一带一路”及“大湾区”策略，有利于整体经济发展，认为香港“必定有机可寻”。

李嘉诚接受访问时表示，今年整体经济有好有坏，包括不少国家存在贸易问题，例如美国对中国出口商讨贸易条款，朝鲜局势发展亦“好难讲”。

随着美国进入加息周期，李嘉诚认为，本港亦会跟随美国加息，“加一、两次唔出奇，两、三次也不意外”。

本港楼市方面，李嘉诚重申：“自住的话，能够负担得起，无问题，若果‘炒楼’就不好”。他续说，楼价上升是供求问题，现时楼市稳定，仍有不少人因自住需求而打算置业。他提到，“纳米楼”亦是市场供求的问题，相信未来相关供应会有所增加。

去年11月，长实以402亿港元（约68亿新元）出售旗下地标商厦“中环中心”75%业权，造价创香港写字楼物业历来最高单价。被问到会否再出售本港物业，李嘉诚回应指暂未会再出售物业，又强调正在兴建酒店，亦有收购商场物业，相信今年固定收入可创新高。

李嘉诚续指，集团过去一年固定收入稳步向前，未来固定收入业务将成为“极为重要的部分”，有信心录得大幅增长。

投资比特币“绝对有风险”

长和旗下零售旗舰屈臣氏，早前伙拍阿里巴巴关联公司蚂蚁金服旗下支付宝，合组联营公司共同运营电子钱包“支付宝HK”，李嘉诚回应指，合作规模不会太大。

谈及近期热爆的比特币（Bitcoin），李嘉诚并无正面回应有否投资，只表示“我就保守啲，（比特币）绝对有风险”。

对于如何评价特首林郑月娥，李嘉诚回应指“几好”，但直言当上特首难以令所有人满意。至于高铁“一地两检”的问题，李嘉诚只说已有很多人就此议题表达意见，“少我一个不少”。

赞泽钜表现“有90几分”

长实集团周年晚宴昨于会展中心的大会堂（Grand Hall）举行，傍晚已有大批传媒守在会场外等待“超人”现身。接近六点，李嘉诚与长子李泽钜齐齐出现，心情颇好，并祝大家新年快乐，又主动接受访问。

李泽钜虽未有陪同李嘉诚参与问答环节，但其接班问题依然备受关注。问及给李泽钜的表现有多少分时，李嘉诚坦言“做老豆唔会（畀仔）100分嘅，但都有90几分。”

热爱工作 迎难而上

李嘉诚在晚宴致辞时表示，今年89岁的他已工作68年，而Victor（李泽钜）亦为集团服务了33年。他追忆年轻岁月，称常常在1000呎的塑胶生产厂连夜赶工，每日体会“穷日子不易过，穷生意更难过”，但依然热爱自己的事业，白天要浑身解数超越困难，晚上则听着隆隆机器运行声方能入睡。

若退任基金会主席 李泽钜接棒

市场关注现年89岁的长和系主席李嘉诚的接棒安排，他昨日首度表示，倘若退下李嘉诚基金会，将会由长子李泽钜出席基金会主席，次子李泽楷则为副主席。

“退休时会宣布，（退休后）仍然会在公司（长和）做Senior advisor（高级顾问），亦会做基金会主席。”李嘉诚提到：“到（自己）在基金会都退落嚟，Victor（李泽钜）会做（基金会）主席；Richard（李泽楷）会做副主席”。

去年6月下旬，外电引述消息传出，李嘉诚计划在90岁大寿前退休，即2018年7月，转任集团高级顾问。

去年8月长实地产（01113）的投资者会议上，集团副董事总经理叶德铨突然指着李泽钜笑称，“May be chairman next year！（明年可能是主席）”，李泽钜一时语塞，数秒后才笑语： “我不会回答这问题”，令李嘉诚退休传闻甚嚣尘上。

事实上，李嘉诚曾表示，早已安排好集团的交棒事宜，原则上会交由李泽钜负责，李泽楷亦有不少生意在扩张。

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