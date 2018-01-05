台媒称大陆辽宁舰将再度“绕台”　台国防部警戒

解放军航空母舰辽宁舰昨日下午航出青岛军港，研判将穿越宫古海峡，绕越台湾东岸、切入巴士海峡，进入南海，航抵海南岛。由于辽宁舰此行极有可能是带着解放军准备海试的第二艘航母空舰人员进行见习与操作，航程间势必有舰载战机起降，返程也可能再穿越台湾海峡，达成所谓“绕台”效果，台湾已提高警觉，部署机舰加以监控。

联合新闻网报道，台湾国防部昨日指出，中共辽宁号航空母舰由数艘作战舰伴随，自驻地出发，航经舟山岛，判将执行跨区远海长航，国防部持续掌握其动态。

国防部强调，台湾已加强海、空域情、监、侦作为，凡侵入海峡中线以东区域，威胁台湾空防安全者，台湾必定依“经常战备时期突发状况处置规定”予以拦截、警告与驱离。

辽宁舰航母编队已多次执行远海训练，去程沿台湾以东海域南下，返程沿台湾海峡北上，因此也被舆论称为“绕台”航行。

前海军官校军事科学部教官吕礼诗表示，解放军空中兵力从单批次、单方向，进步到多批次、多方向，并在去年12月7日与前往亚丁湾的第28批护航编队进行海空联训，此次赶在强烈大陆冷气团前南下，或有可能在台湾东岸进行舰载机起降与对抗操演，台湾有必要加强相关海域的监侦作为。

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