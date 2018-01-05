韩海警再向中国渔船开火：发射453发子弹 扣20人

韩国西海地方海洋警察厅称，当地时间4日早上9点40分，韩国全罗南道新安郡可居岛西南方向35海里（64.82km）海域，发现50余艘60∼80吨级中国渔船进行“非法”捕鱼作业。韩联社称，韩国海警投入1500吨级、3000吨级的5艘警备舰艇、一艘渔政船和一架直升机来应对。

环球网引述韩联社报道指出，有中国渔船涉嫌非法捕鱼被韩方海警扣押，为帮助其逃脱，其他渔船与韩国海警发生冲突，遭到班组武器警告，韩方海警使用K2步枪发射警告后，又用M-60机关枪发射453发子弹。此外，一艘接近3000吨级韩方警备舰艇的中国渔船也遭到K2步枪发射警告。随后中国渔船撤离。

最终，韩方海警扣押两艘涉嫌非法捕捞的中国渔船，并将船上20名船员移送全罗南道木浦市。其中，有一艘被扣押的中国船只在冲突过程中遭受浸水损失。

近年来，围绕中韩渔业纠纷而引发的暴力冲突频繁见于媒体。据韩联社报道，韩国海警表示，去年12月19日，在韩国经济专属区水域，韩国海警对40余艘中国渔船警告无效后，发射200余发子弹进行驱赶。

对此，外交部发言人华春莹在记者会上回应称，“中方历来高度重视涉外渔业管理工作，积极采取有效措施维护相关海域渔业生产秩序。希望韩方妥善处理相关问题，在执法过程中不要采取危及人员安全的过激手段，切实保障中方渔民的安全与合法权益，并与中方加强沟通，共同维护有关海域渔业生产秩序。”

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