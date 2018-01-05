本田联手阿里开发“车联网” 为中国市场做准备

日本汽车厂商本田将与中国电商巨头阿里巴巴集团联手，共同开发联网汽车。车内将导入电子支付停车费等功能，为向中国这一全球最大市场投入“新时代汽车”做准备。

环球网引述日本《朝日新闻》4日报道称，本田将与阿里巴巴旗下地图信息公司高德软件联手开发“车联网”服务，计划以高德地图为基础，研发在停车场、加油站等地均可实现车内支付功能的互联网汽车。另据日本《读卖新闻》4日报道，本田汽车希望活用阿里巴巴的信息和技术，加速开发联网汽车。而阿里巴巴则希望通过和大型车企联手，进一步扩大在线支付服务。报道称，“车联网”不仅可以有效把握道路交通情况，还有望提供车内网购、餐厅预约等服务。

技术经济观察家瞬雨4日接受《环球时报》记者采访时称，“车联网”毫无疑问是未来汽车的发展趋势。虽然在全球车企里面本田的市场份额不是最大的，但本田的科技含量较高。目前看来中国本土车企中并没有特别出色的，而中国的互联网企业却逐渐开始在汽车行业中扮演角色，比如百度今年7月公布的阿波罗自动驾驶平台，将来有望和Google竞争。

“自动驾驶是联网汽车和人工智能的合集，汽车的核心是驾驶，对驾驶者产生影响才是其价值。”瞬雨告诉《环球时报》记者，如果不能实现自动驾驶，汽车上搭载互联网设备或可让乘客的体验感更强，但对于专心开车的驾驶员来说操作习惯没有改变。因此，“车联网”的成熟时期与自动驾驶密不可分，否则算不上真正进入实用。由此可见，“车联网”的普及之路还很长。

免费试阅14天