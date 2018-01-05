中国国务院任命郑若骅出任律政司长　明起生效

中国国务院宣布任命郑若骅为律政司长，免去袁国强的律政司长职务，明日生效。郑若骅表示，为获委任感到很荣幸，又感谢特首和中央对她的信任。

《明报》报道，消息公布后，特首林郑月娥偕同袁国强和郑若骅会见传媒。郑若骅表示，律政司长是特首和各政府部门的首席法律顾问，主管刑事检控不受任何干涉，维护公众利益，其主要使命是维护香港法治。

郑若骅表示，一国两制是对香港最适合和最有利的安排，惟在落实上会面对法律挑战。她说，一国两制是在单一体制下的创新宪制安排，社会对基本法、一国两制的理解不同是可以理解。她表示，坚持用法律原则客观和理性分析基本法，相信最终会取得一致法律结论。

她又说，自己多年来曾担任不同公职服务香港，如今可在新岗位上为香港服务，是荣誉同时亦是挑战，她会用一向的信心和信念尽己所能，以专业知识和经验作出贡献。

郑若骅最后亦多谢袁国强多年来尽心尽力为香港贡献。

现年59岁的郑若骅是知名仲裁专家，现为金融纠纷调解中心董事局主席。根据中心网站介绍，她擅长处理建筑业、国际商贸、合资企业合约以及国际投资争议相关法律事务，常在国际商事与投资纠纷中获委任为大律师或仲裁员。她与林郑月娥早有渊源，2004年代表政府在中环填海诉讼中胜诉，时任房屋及规划地政局常任秘书长林太正是主责官员。

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