安徽暴雪致4人死亡 积雪未消今夜起再遭雨雪天

中国天气网讯 3-4日安徽遭遇今冬以来最强的一次降雪天气，阜阳、滁地出现特大暴雪，局地打破历史同期降雪纪录，共51个市县出现积雪。此次暴雪过程造成安徽多地受灾，死亡4人，经济损失超700万人民币。预计，5日夜间到7日安徽将再次有新一轮雨雪天气，与此轮重合度极高，气温持续低迷，对积雪融化极为不利。

中新网引述中国天气网消息称，安徽3-4日经历了今冬以来最强的一次降雪天气。监测显示，中部和北部地区多地出现暴雪，其中亳州、淮北、宿州等地大暴雪，阜阳、六安、滁州、蚌埠特大暴雪。安徽阜阳、利辛、太和打破历史同期降雪纪录；明光、凤阳、颍上、阜南、定远、霍邱、凤台则是当地有观测记录以来最大的一次降雪。

总计共有51个市县出现积雪，16个地区积雪厚度超过30厘米，截至5日08时，阜阳、淮南、蚌埠、六安、合肥、滁州等地积雪深度为25～35厘米，其中，定远、滁州达到38厘米。

此次暴雪天气，造成安徽不同程度的受灾。据民政部门统计，截至4日17时初步统计，安徽受灾人口约2776人，农作物受灾面积达到995.9公顷(1.5万亩)，导致直接经济损失727万元人民币（约149万新元），死亡4人。

目前安徽降雪逐渐减弱，但好景并不长，5日夜间至7日将还有一次雨雪过程。安徽省气象台预计，5日白天，江北阴有时多云，江南部分地区有雨夹雪或小雨。5日夜里，江淮之间西部有小雪或雨夹雪，江南西部有小雨或雨夹雪。6-7日，阜阳、亳州、宿州、淮南、蚌埠、六安、合肥北部、滁州北部等地有小到中雪，部分地区大雪。江淮之间其他地区有小到中雨或雨夹雪；江南有中雨，部分地区大雨。另外，大别山区可能有冻雨。

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