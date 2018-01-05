法国总统府：马克龙访华行程已定，将签多个经济文化大单

法国总统府4日宣布，法国总统马克龙将于当地时间7日飞往中国。在为期三天的访华行程中，他将先后抵达西安和北京，预计将与中方签署多份经济和文化领域的合作文件，并在反恐及气候等问题上，与中国结成全面战略伙伴关系。

环球网援引法国《论坛报》报道称，爱丽舍宫4日表示，马克龙将与第一夫人布丽吉特从古丝绸之路的起点——西安，开启此次访华行程。在参观秦始皇兵马俑之后，他将发表有关法中关系走向的主要讲话。随后，马克龙将前往北京，参观紫禁城以及接见在华的法国人团体。

报道称，此次陪同马克龙出访的有多位部长、议员、熟悉中国的政治人物，其中包括洛朗•法比尤斯和让-皮埃尔•拉法兰，以及空中客车公司、达索飞机制造公司、欧尚超市集团和索迪斯集团等50多家企业的高管。

法国总统府解释说，马克龙此行旨在与中国领导人建立私人关系，促成中法在当前诸如朝鲜半岛、恐怖主义以及气候变暖等问题上缔结全面战略伙伴关系，同时在航空、民用核能、数字化等方面签订约50个大单。总统府还说，空客和赛峰发动机的销售、阿海珐集团的核能协议、欧洲最大的养老康复集团欧葆庭集团(ORPEA)在中国建造养老院以及农业方面的合作等消息都将在此次访问期间宣布。

《论坛报》称，中法之间预计将签订有关可持续发展城市、上海临时蓬皮杜中心项目和人工智能的协议。随行出访的代表团中即包括数学家和国民议会议员赛德里克•维拉尼。两国可能还会宣布成立10亿欧元(约16亿新元)的投资基金，主要用以投资在华的法国中型企业。法国总统府称，巴黎期待能够开辟更大的中国市场，比如在金融领域。

免费试阅14天